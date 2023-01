Ritorno alle origini per Benassi? Un’ipotesi per non lasciare fuori dalle liste il centrocampista viola

Tra la Fiorentina e Marco Benassi c’è un altro anno e mezzo di contratto ma la sensazione è che le strade possano dividersi prima: è uno dei pochi reduci dalla gestione pre Commisso addirittura e, per questioni di liste, è stato costretto a rimanere fuori sia dal campionato che dalla Conference. Nelle amichevoli di dicembre per Benassi c’è stata una gran bella vetrina, con tante reti segnate e l’impressione che il calciatore sia ancora sul pezzo. Ecco dunque che per lui potrebbe materializzarsi un certo mercato a gennaio: secondo torinogranata.it, ci sarebbe addirittura un’ipotesi di ritorno in prestito al Torino, club dove Benassi era stato anche capitano ai tempi di Mihajlovic allenatore.