Ritorno di fiamma per Berardi: il giocatore apre alla Fiorentina ma l’ostacolo resta la richiesta del Sassuolo

Quest’oggi l’edizione del Corriere dello Sport ha voluto fare il punto della situazione sul futuro i uno dei nomi più chiacchierati, non solo del momento, ma delle ultime sessioni di calciomercato estive in generale: Domenico Berardi resterà ancora un’altra stagione al Sassuolo oppure, dopo anni e anni di rinunce, deciderà ufficialmente di cambiare aria? Molto probabilmente, come sottolineato dal quotidiano, l’attaccante lascerà il club neroverde dopo oltre 10 anni, resta soltanto da capire quale potrebbe essere la sua nuova squadra.

Dopo quanto successo qualche anno fa, con la Fiorentina che presento alla dirigenza emiliana un’offerta neanche minimamente vicino alle richieste iniziali, adesso la trattativa si potrebbe clamorosamente riaprire. Secondo il noto quotidiano, l’esterno italiano avrebbe detto sì al possibile passaggio in viola: dopo l’ultima sfida di campionato al Mapei Stadium il giocatore avrebbe avuto contatti con il ds gigliato Pradè. Firenze piace e Berardi non avrebbe problemi a trasferirsi alla Fiorentina. Adesso tutto dipende dal Sassuolo che per adesso, non sembra essere convinto dei 13 milioni offerti dai viola, ma potrebbe essere pronto a valutare l’inserimento nell’operazione di eventuali contropartite tecniche: piace molto il nome di Riccardo Sottil.