Riunione nel pomeriggio tra i dirigenti della Salernitana per il cambio allenatore. C’è anche Iachini nella lista

Dopo la sconfitta di ieri contro lo Spezia la Salernitana avrebbe deciso di cambiare in panchina esonerando Fabrizio Castori.

Ci sarebbe in programma una riunione alle 17:00 per una decisione definitiva, ma ormai il club ha deciso di cambiare, con la candidatura di Stefano Colantuono in primis che ha già detto sì e si tratterebbe di un ritorno. Piace anche l’ex tecnico della Fiorentina Iachini che a Salerno ritroverebbe Franck Ribery dopo l’esperienza con la maglia viola, ma intanto Colantuono ha già detto sì. Sullo sfondo ci sono anche i profili come quelli di Marino e Nicola.