Rivoluzionata un’intera area e tempi contingentati. Il sogno di Nardella: La Fiorentina nella nuova casa in un anno speciale

Lunedi 7 marzo, il Comune di Firenze annuncerà il vincitore del progetto per il restyling dello stadio Artemio Franchi. Il principale impianto calcistico di Firenze è inserito tra i 14 progetti che saranno finanziati a livello nazionale con le risorse del Pnrr, previste nel Fondo complementare del piano strategico, grandi attrattori culturali. Saranno stanziati 95 milioni di euro per il restyling ma non solo. Sarà riqualificata l’intera area di campo di Marte.

I tempi per la realizzazione dell’intervento, non solo sulla struttura in cemento progettata da Nervi negli anni ’30, sono contingentati. Entro il 2026 queste opere dovranno essere terminate. Con la Fiorentina che potrebbe giocare la prima partita nel nuovo Franchi per l’inizio della stagione 2026/27. Nardella, non si è mai nascosto. Il sogno, è quello di regalare uno stadio nuovo alla Fiorentina, nell’anno del centenario.