Rivoluzione parziale: Italiano cambia metà reparto difensivo

La Fiorentina ha avviato una piccola rivoluzione, una rivoluzione che piano piano cambierà il look alla difesa viola. Secondo quanto riportato quest’oggi dal Corriere dello Sport i nuovi acquisti nel reparto difensivo potrebbero infondere alla squadra la solidità richiesta da Vincenzo italiano.

Il quotidiano sottolinea come la difesa viola sia stata quasi totalmente rivoluzionata. L’addio di Pezzella e l’arrivo di Nastasic, che ieri ha svolto le fisiche mediche e oggi sarà in città per le firme sul contratto, hanno avviato la transizione. Situazione analoga anche sulla fascia desta con Zappacosta in arrivo, la Fiorentina ha già l’accordo con giocatore e Chelsea e aspetta soltanto a cessione di Lirola a Marsiglia.