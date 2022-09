Rivoluzione Fiorentina: Italiano ne cambia addirittura undici?

Una vera rivoluzione di squadra in Conference League. E’ quella che potrebbe essere messa in pratica dall’allenatore viola, Vincenzo Italiano, contro l’RFS Riga.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, il tecnico gigliato potrebbe addirittura cambiare undici giocatori per questo impegno, rispetto a quanto visto sabato scorso contro la Juventus.

Per il giornale sportivo dovremmo vedere Gollini in porta, Venuti, Quarta, Ranieri e Terzic in difesa. Un centrocampo composto da Mandragora, Bonaventura e Zurkowski a centrocampo e Ikone, Saponara e Cabral in attacco.