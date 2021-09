Rocchi ha apprezzato l’operato del Var di Atalanta-Fiorentina. Ecco la risposta del designatore alle richieste di Gasperini e del club nerazzurro

Dopo la partita contro la Fiorentina, sia l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, sia il direttore generale del club, Umberto Marino, hanno chiesto al mondo arbitrale delle risposte per quello che è successo in campo sabato scorso.

Ebbene, il designatore Gianluca Rocchi, sia pur indirettamente, una risposta l’ha data. Domenica prossima ci sarà il big match tra Juventus e il Milan e il Var sarà Aleandro Di Paolo, lo stesso di Atalanta-Fiorentina. E’ il segnale questo, chiaro, che lo stesso Rocchi ha apprezzato l’operato di Di Paolo, che ha richiamato Marini dopo il fuorigioco rilevato di Zapata in occasione del gol di Djimsiti, dopo il tocco di mano di Mæhle e l’entrata in ritardo di Callejon su un avversario in area viola.

Possiamo dunque dichiarare chiusa questa vicenda o qualche nerazzurro ha ancora intenzione di andare avanti con questa capziosa polemica?