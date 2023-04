Rocchi sarà al Franchi per Fiorentina-Cremonese: il motivo

Questa sera al Franchi oltre a Rocco Commisso, che è tornato appositamente dall’America per assistere al ritorno della Semifinale di Coppa Italia contro i grigioneri di Davide Ballardini, nella tribuna dello Stadio Franchi sarà presente anche l’attuale designatore AIA Gianluca Rocchi.

Il Motivo? Secondo quanto riportato questo pomeriggio da Radio Bruno l’ex arbitro internazionale sarà a Firenze per seguire da vicino la gestione arbitrale del direttore di gara scelto per la delicata sfida di questa sera, Livio Martinelli della Sezione di Tivoli. Nonostante la giovane età Martinelli gode di grande considerazione da parte dell’ambiente arbitrale, ed è in lizza per diventare internazionale.