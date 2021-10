Rocco Commisso ospite al Financial Times. Tanti i temi affrontato dal presidente della Fiorentina

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, nella giornata di ieri ha partecipato al “Bussines of sport US Summit”, promosso e organizzato dal Financial Times.

Nel corso dell’evento, al quale hanno partecipato anche altre importanti personalità del mondo dello Sport e della Finanza come Liz Ellen (direttore e co-fondatore di Lividia Sport) e Andrea Radrizzani (Proprietario del Leeds United e Presidente e Fondatore di Eleven Sports) tanti sono stati gli argomenti affrontati dal Presidente viola, dai motivi che lo hanno spinto ad investire nel calcio italiano e nella Fiorentina, fino alle strategie di investimento. Inoltre non poteva mancare la sua idea riguardo le tematiche relative ad agenti e procuratori.