Rocio Rodriguez: “Borja sognava di salutare i tifosi della Fiorentina al Franchi. Spero che questa possibilità ci venga offerta in futuro”

La moglie dell’ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero, Rocio Rodriguez, ha rilasciato un’intervista a La Nazione. Molti i temi toccati, a cominciare dall’addio del Sindaco alla Viola: “Borja sognava di poter salutare e ringraziare i tifosi della Fiorentina al Franchi. Io spero ancora che ci venga offerta questa possibilità”.

Continua così Rocio: “So di essere una privilegiata. Ma amo vivere Firenze, le sue strade, la gente. Ridevo sempre quando scrivevano che noi andavamo a fare la spesa come le persone comuni. Beh, è quello che vogliamo essere. E io di questo sarò sempre grata a Borja, anche se la nostra vita non è stata sempre facile. Quando Borja ha avuto il primo contratto a Maiorca la società non pagava gli stipendi e per vivere ci siamo dovuti far prestare dei soldi”.