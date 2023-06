Rocio Rodriguez: “Commisso è forte e non svenderà Amrabat. Va bene accontentarlo, ma a meno di 30 milioni non può partire”

La giornalista e moglie di Borja Valero, Rocio Rodriguez, ha parlato di Sofyan Amrabat a Radio Bruno Toscana: “Secondo me la Fiorentina è forte, Commisso non è uno che si fa spaventare dai procuratori o dagli altri club. Sicuramente c’è la volontà di chiudere al più presto la vicenda Amrabat, ma non credo che la società sia disposta a svenderlo pur di accontentarlo. Se vuole andare via c’è un certo prezzo stabilito dalla Fiorentina, meno di 30 milioni non si accettano”.

E poi ha aggiunto: “Secondo me rimpiazzare Amrabat è più facile rispetto ad altri giocatori. Non penso sia una follia perderlo, la Fiorentina può giocare bene anche senza di lui. Sarei più preoccupata se partissero Bonaventura o Nico Gonzalez. Italiano? Mi piacerebbe vederlo provare cose nuove durante il ritiro, a partire dall’assetto tattico. Poi non è detto che cambi, però potrebbe testare soluzioni diverse e più adatte alle caratteristiche di certi giocatori”.