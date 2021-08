Il terzino del Torino Ricardo Rodriguez ha commentato ai canali ufficiali del club granata la sconfitta subita contro la Fiorentina per 2-1: “Questa è stata una partita tosta, non abbiamo giocato come contro l’Atalanta. Se giochiamo come abbiamo con l’Atalanta quest’anno possiamo fare molto bene. Oggi la Fiorentina ha fatto meglio e ha meritato di vincere. Ora andiamo avanti. Dobbiamo lavorare molto”.