Roggi: “In finale non avrei dubbi: voglio la Juve. La Fiorentina è cambiata grazie ai gol di Cabral e ai rientri di Nico e Castro. Italiano? Un capitano coraggioso”

L’ex giocatore della Fiorentina, Moreno Roggi, è intervenuto a Radio Toscana per commentare il momento attuale della squadra di Vincenzo Italiano, non risparmiando complimenti per il tecnico viola:

“L’avversario che la Viola si trova di fronte agevola il fatto di avere 180 minuti a disposizione: la Fiorentina può tranquillamente giocare all’attacco, prendendosi anche qualche rischio, tanto ci sarebbe il ritorno per sistemare le cose. In finale vorrei la Juve, una finale che varrebbe doppio, perché la Viola riuscirebbe a rendere al 300% contro quella squadra”.

E ancora: “Il cambiamento della squadra è stato duplice: le punte che segnano, con un Cabral che aiuta la squadra ed è in forma strepitosa, e i rientri dei tanti infortunati di inizio stagione: soprattutto Gonzalez e Castrovilli. Italiano è stato bravissimo nella gestione del gruppo, non è la prima volta che fa bene. All’inizio non gli girava bene, ma ha avuto la capacità di superare i momenti di difficoltà. La cosa più importante è non aver messo mai in discussione il suo credo, sempre andando avanti da leader e capitano coraggioso“.