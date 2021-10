Roggi: “Italiano dovrà trovare l’equilibrio tra la Fiorentina vista a Venezia e quella di Cagliari. Vlahovic? Atteggiamento responsabile non aver tirato il rigore. In campo è un campione”

Moreno Roggi, ex calciatore ed oggi procuratore sportivo, è intervenuto a Radio Toscana commentando le vicende legate al mondo viola: “La Fiorentina veniva da una sconfitta bruttissima a Venezia e dalla bella vittoria contro il Cagliari. Italiano dovrà esser bravo a trovare un equilibrio tra le due squadre viste in campo. La Lazio di ieri è una grande squadra, nonostante ancora non esprima il miglior gioco di Sarri. Sul piano del gioco i biancocelesti non ci hanno assolutamente messo sotto. L’assenza di Gonzalez è stata pesante. E’ un giocatore determinante per la Fiorentina di oggi, è importantissimo per la fase offensiva. Inoltre la presenza in campo dell’argentino toglie tanta pressione anche a Vlahovic, visto che i difensori devono concentrarsi anche su di lui largo sull’esterno. In generale credo che dopo le grandi, le cosiddette sette sorelle, c’è la Fiorentina. La squadra di Commisso è la più grande delle altre. Per ora sta facendo il campionato che era pronosticabile”.

Infine su Vlahovic, Roggi ha concluso: “La Fiorentina deve sfruttare il potenziale del serbo finché vestirà la maglia della Fiorentina. La cosa importante è che chiunque indossi la maglia viola debba onorarla fino in fondo, e per ora a Vlahovic non gli si può rimproverare nulla sotto questo punto di vista. Inoltre è stato bravo Italiano a gestire questa situazione, difendendo il giocatore e soprattutto tutta la squadra. Vlahovic non si è sentito di tirare il rigore contro il Cagliari, ed è stato un atteggiamento responsabile secondo me. Poi si è rifatto con la punizione e per quello che sta facendo vedere in campo è un vero campione”.