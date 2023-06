Roggi: “Jovic può esplodere da un momento all’altro e diventare un attaccante da 20 gol a stagione. Amrabat? Dopo la bizza se ne può andare”

A Radio Bruno ha parlato l’ex viola Moreno Roggi, intervenendo su vari temi e giocatori di casa gigliata: “A parer mio in ogni settore del campo, sul mercato con nuovi innesti, potresti fare un passo gigantesco. In attacco credo molto in Jovic, perché ha tutte le qualità per essere un grande centravanti. Alla Fiorentina può esplodere da un momento all’altro e i viola si possono trovare in casa un giocatore da 20 gol a stagione”

E su Amrabat: “Tutto dipende da quanto ti offrono. Se ti portano una cifra buona io lo darei via dopo la bizzina che ha fatto dopo il Mondiale. Chi non è contento di rimanere può andarsene”.