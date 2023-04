Roggi: “Aspetto mentale fa la differenza, la Fiorentina veniva da due mesi prodigiosi. Kouame e Saponara più brillanti perchè hanno giocato meno. C’è un finale di stagione che può portare due Coppe”

L’ex difensore della Fiorentina Moreno Roggi, ora procuratore, ha parlato a Radio Toscana parlando della sconfitta in rimonta della squadra viola a Monza, ma non solo.

Ecco le parole dell’ex calciatore gigliato: “La Fiorentina negli ultimi due mesi e mezzo ha fatto cose prodigiose. E’ in lotta per arrivare in finale di Coppa Italia e conferenze ed in campionato è in una buona posizione. Normale ci siano cali di tensione. Le risposte sono arrivate da Kouame e Saponara, che hanno giocato meno e sono stati più brillanti. La questione mentale fa la differenza. Quando ci sono tante aspettative di raggiungere un risultato un caldo di tensione ci può stare. Sconfitte diverse tra Lech e Monza. Nel primo caso eravamo sotto e poi siamo rientrati, ieri eravamo invece avanti 2-0 e poi ci siamo fatti rimontare. Adesso c’è un finale di stagione che può diventare strepitoso e portare due Coppe alla Fiorentina, ma anche far meglio in campionato. Ho fiducia assoluta nella squadra”.

“Cerofolini non ha mai giocato? Quando succede che un portiere, ruolo fondamentale e difficile, venga chiamato in causa senza aver mai esordito ed avere spazio, capita che faccia una grande prova. La maggioranza degli stadi italiani sono da terzo mondo, con normative indietro rispetto ai paesi europei. E pensare che 5 squadre italiane sono in semifinale nelle coppe europee”.