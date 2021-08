Roma appuntamento ostico ma occhio alle sorprese: il precedente che fa sperare

Questo pomeriggio comincia il nuovo campionato di Serie A e domani all’Olimpico di Roma la Fiorentina si troverà a affrontare i giallorossi di José Mourinho. Una partita che conta molto per gli animi della squadra viola, contro un avversario fortissimo e rivitalizzato da Mourinho dopo l’ultima non soddisfacente stagione con Fonseca.

Il pronostico non potrebbe che essere avverso alla squadra di Vincenzo Italiano, ma quest’oggi l’edizione de La Repubblica ha provato a paragonare la sfida ad una grande partita del passato. Il match di domani potrebbe ricordare quando nell’87 la giovane Fiorentina di Sven Goran Eriksson si presentò alla seconda giornata a San Siro per sfidare il Milan circense di un altro guru della panchina, Arrigo Sacchi. Eravamo la vittima sacrificale, vincemmo 2-0 e fu l’unica sconfitta sul campo di quel Milan campione d’Italia. Ai tempi in viola c’era un certo Roberto Baggio, ma adesso la Fiorentina ha un allenatore che può dare molto per riabilitare uno spogliatoio che negli ultimi anni ha raccolto ben poche gioie.