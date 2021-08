Roma, arriva il via libera per Abraham: Mourinho potrà schierare il suo nuovo attaccante contro la Fiorentina

Dopo la partenza di Dzeko, direzione Inter, la Roma si è tutelata con l’acquisto di Tammy Abraham dal Chelsea. La prima avversaria della Fiorentina in campionato ha così rimesso le cose a posto in attacco, dove è arrivato anche Shomurodov dal Genoa.

Quanto ad Abraham, però, c’era il dubbio che potesse essere disponibile per la prima di campionato per via delle norme anti-covid. Ebbene quel dubbio adesso è svanito perché, come riporta Filippo Biafora de Il Tempo, al giocatore è stato concesso il regime casa-lavoro-casa, necessario per chi arriva in Italia dall’Inghilterra. Considerando che il calcio è a tutti gli effetti il suo lavoro, dunque, Abraham può già allenarsi e sarà a disposizione di Mourinho per la sfida contro la Fiorentina.