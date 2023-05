Roma di finale e poi Roma di campionato: ecco l’orario della sfida casalinga della Fiorentina a Mourinho

La Lega Serie A ha reso noti gli orari per il penultimo turno di campionato, quello in cui la Fiorentina ospiterà la Roma di José Mourinho. Visti i tanti impegni di questo finale di stagione è stato stabilito che i Viola giocheranno di sabato, precisamente il 27 maggio alle ore 18:00.

La formazione di Vincenzo Italiano giocherà quindi nell’anticipo del sabato, a pochi giorni di distanza dalla finale di Coppa Italia (che cadrà, lo ribadiamo, di mercoledì). In attesa di conoscere giorno e ora dell’ultima di campionato contro il Sassuolo, ricordiamo che, in ogni caso, la stagione della Fiorentina si concluderà il 7 giugno all’Eden Arena di Praga, per la finale di Conference League contro il West Ham.