Roma, disfatta in Conference League: i norvegesi del Bodø/Glimt si impongono per 6-1

Disfatta norvegese nel cammino della Roma in Conference League.

La partita valida per la terza giornata delle qualificazioni del gruppo C termina con un risultato strabiliante quanto inatteso: il club militante in Eliteserien, la massima serie norvegese, si è imposto per 6 reti a 1.

Per la squadra capitolina la rete del momentaneo 2-1 è stata messa a segno da Perez, mentre per i norvegesi hanno segnato Botheim (tripletta), Berg, Solbakken e Pellegrino.

La classifica dice che ora la Roma è stata scavalcata dal Bodø/Glimt stesso, che passa così ad essere capolista a 7 punti, lasciando la Roma a 6.