Roma e l’appuntamento con la storia si avvicinano: ecco da quando sarà possibile acquistare i biglietti per la finale con l’Inter

C’è una sola data cerchiata di rosso nel calendario del mese di maggio dei tifosi della Fiorentina. Ed è ovviamente il 24, giorno in cui andrà in scena la finale di Coppa Italia contro l’Inter. Manca sempre meno alla tanto attesa finalissima di Roma e dai prossimi giorni sarà anche possibile acquistare i tagliandi per assistere dal vivo all’evento.

Dalla prossima settimana, presumibilmente da lunedì, sarà caccia al biglietto per potersi assicurare un posto all’Olimpico. Come già comunicato dalla Fiorentina, ad avere la precedenza per l’acquisto saranno tutti i possessori del pacchetto “Una poltrona per due… coppe”, ovvero quelli relativi alle gare casalinghe contro Lech Poznan e Cremonese. Tifosi viola, Roma si avvicina: è tempo di riempire la Capitale con il colore più bello che c’è.