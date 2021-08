Roma-Fiorentina: Olimpico verso il “sold out”

La Fiorentina domenica, nella prima sfida della Serie A 21-22, affronterà la Roma dopo il successo in casa del Trabzonspor in Conference League. I giallorossi arrivano carinissimi per l’esordio in campionato, in primis Mourinho che nei giorni scorsi aveva chiesto la massima presenza sugli spalti.

Se per i viola le presenze sono ridotte a causa anche dalle difficoltà per lo spostamento, sono stati venduti circa 80 biglietti su una disponibilità di 2500 per il settore ospiti dell’Olimpico, i padroni di casa non si fanno trovare impreparati: secondo quanto riportato da asroma.com al momento sono stati staccati oltre 24mila tagliandi. Il club giallorosso ha anche annunciato che, viste la disponibilità ad aprire l’impianto fino al 50% del totale, restano ancora molti biglietti invenduti. Si prospetta quindi il tutto esaurito, una situazione caldissima per la prima uscita in campionato della squadra di Vincenzo Italiano.