Roma-Fiorentina, segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

Questa sera la Fiorentina scenderà in campo all’Olimpico contro la Roma, nella sfida valida per la prima giornata di Serie A. E’ l’esordio in campionato sulla panchina viola per Italiano, giunto a un importante banco di prova della sua carriera da allenatore. Sulla carta la Fiorentina non è favorita, ma i viola ripartiranno dalle conferme di Milenkovic e Vlahovic per provare a mettere in difficoltà la nuova Roma di Mourinho. Come di consueto Fiorentinanews.com vi offrirà la diretta testuale dell’incontro, con calcio d’inizio alle ore 20.45. Per non perdervi neanche un’emozione del match aggiornate costantemente la pagina, cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o premendo il tasto F5 se state utilizzando un computer.