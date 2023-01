Roma-Fiorentina: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Come di fronte a un bivio, la Fiorentina va a fare visita alla Roma con una di quelle che assomigliano tanto all’ultima chance per rimettere in piedi una corsa all’Europa fin qui portata avanti con poca convinzione e diversi alti e bassi. I giallorossi, attualmente settimi, sono a +8 e in caso di vittoria allungherebbero, forse irrimediabilmente. Fischio d’inizio alle 20,45 agli ordini del sig. Giua di Olbia e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.