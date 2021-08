Roma in campo nei preliminari di Conference League: contro Vitor Hugo Mourinho schiera quasi tutti i titolari

Quello contro la Fiorentina non sarà il primo impegno ufficiale della stagione della Roma. Questo perché la squadra di Mourinho è scesa in campo pochi minuti fa contro il Trabzonspor, per l’andata dei preliminari di Conference League. Un appuntamento che ci da la possibilità di vedere all’opera la formazione quasi titolare dei giallorossi, dal momento che Mourinho ha schierato il miglior undici possibile. Questi gli uomini scelti dal tecnico portoghese:

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.

Da segnalare che contro la Fiorentina sarà disponibile anche il nuovo acquisto Abraham. Per oggi, invece, sarà Shomurodov a dare filo da torcere a Vitor Hugo, ex Fiorentina che gioca proprio nel Trabzonspor.