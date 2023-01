Roma la goccia che ha fatto traboccare un vaso già pieno: Jovic è lontano da Firenze e Ramadani cerca una soluzione

Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, il futuro di Luka Jovic sembra essere lontano da Firenze. La partita contro la Roma è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e Italiano non vede in lui il giusto profilo per il suo attacco. L’attaccante, dal canto suo, avrebbe chiesto la cessione già a gennaio, come riferiscono fonti a lui vicine e il suo agente Fali Ramadani è al lavoro per trovare al più presto una soluzione.

La cessione, però, non sembra però facile, vista la formula con la quale il nazionale serbo è arrivato a Firenze. Decisive saranno le prossime ore, con la società viola che in caso di cessione dovrà trovare anche una valida alterativa sul mercato.