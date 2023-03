Roma vuole imitare Firenze: pronto un progetto per riqualificare il Flaminio

Dopo l’esperienza vissuta da Firenze, e quindi dallo stanziamento di oltre 200 milioni di euro da parte del Pnrr per il restyling dello Stadio Artemio Franchi, anche nella capitale sembra perdere forma l’idea di riqualificare uno degli storici impianti di Roma: stiamo parlando dell’ex impianto della Lazio, lo stadio Flaminio.

Questa, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, è la proposta intavolata nelle ultime settimane dall’amministrazione capitolina. Dopo essere stato utilizzato in passato per le gare della nazionale di rugby, l’impianto, potenzialmente un gioiello nel cuore della Capitale e infatti spesso accostato all’ipotesi Lazio, è ormai da qualche anno in stato di abbandono. Per questo la giunta del sindaco Roberto Gualtieri è pronta a fare di tutto per rivalorizzare l’impianto, anche partecipare alla candidatura agli europei di calcio del 2032.

A spiegare il progetto sulle colonne del quotidiano è stato direttamente l’ideatore di esso, l’assessore allo sport di Roma Capitale Alessandro Onorato: “Abbiamo indicato lo stadio Flaminio per gli allenamenti delle squadre durante la manifestazione e abbiamo messo a disposizione i più importanti monumenti cittadini come brand imagery, dal Colosseo a Fontana di Trevi”.