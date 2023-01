Romano: “Amrabat non si è presentato all’allenamento della Fiorentina. Ma i viola non accettano le condizioni del Barcellona”

Ultima giornata di mercato che si è movimentata sull’asse Barcellona-Firenze. I blaugrana hanno provato a prendere il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat. Un tentativo però che sembra essere destinato a cadere nel vuoto.

Prestito oneroso con diritto di riscatto. Questa l’offerta presentata dal @FCBarcelona alla #Fiorentina per prendere Sofyan #Amrabat. Offerta rifiutata dal club viola.

Intanto il giornalista di Sky, Fabrizio Romano, su Twitter ha scritto che il giocatore “non si è presentato all’allenamento della Fiorentina e sta provando a forzare la situazione”. Ma ha anche che “Il Barcellona ha offerto 3 milioni per il prestito e un diritto di riscatto (non obbligo ndr) con altri 37 milioni. Condizioni non accettate” dai gigliati.