Romano: “Anche il Chelsea ci ha provato per Amrabat l’ultimo giorno di mercato. Il futuro del marocchino…”

L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato sul proprio profilo Twitter dell’interessamento del Chelsea per Sofyan Amrabat, manifestato nelle ultime ore dell’ultima finestra di mercato. Oltre al Barcellona, infatti, sul marocchino della Fiorentina si erano registrate anche voci del gradimento di club inglesi, tra cui i Blues. Queste le parole del giornalista:

“Il Chelsea ha esplorato Sofyan Amrabat come opzione dell’ultimo giorno prima che l’affare di Enzo Fernandez si concludesse: ci sono stati contatti diretti, ma la Fiorentina non è mai stata aperta a lasciarlo partire in prestito. Molti top club continueranno a seguire il centrocampista marocchino per il futuro”.

Chelsea explored Sofyan Amrabat as Deadline Day option before Enzo deal sealed — direct contacts took place… but Fiorentina were never open to let him leave on loan. 🔵🇲🇦 #CFC

Many top clubs will keep following the Moroccan midfielder for the future. pic.twitter.com/tFxEg9Jq56

