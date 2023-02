Romano: “Il Chelsea ha chiesto Amrabat in prestito ma Commisso non ha voluto sentire ragioni. Grande interesse per il centrocampista viola, occhi aperti per l’estate”

Non solo Barcellona per Sofyan Amrabat. Come conferma anche il noto giornalista di Sky Fabrizio Romano, prettamente focalizzato sulle vicende di calciomercato, il centrocampista della Fiorentina era anche un obiettivo del Chelsea. Ecco cosa racconta Romano: “Il Chelsea aveva come obiettivo l’acquisto di Enzo Fernandez ed è riuscito a chiudere l’operazione, ma la dirigenza dei Blues ha avuto una discussione con la Fiorentina per Amrabat l’ultimo giorno di mercato. E’ stato uno scambio di informazioni, il Chelsea non ha mai fatto un’offerta ufficiale per Amrabat ma ha interrogato la Fiorentina sulla possibilità di impostare un affare sulla base del prestito con diritto di riscatto”.

Prosegue Romano: “La stessa formula quindi prospettata dal Barcellona alla dirigenza gigliata. La Fiorentina ha risposto con un ‘NO’ secco nella figura del presidente Commisso, che non ha voluto nemmeno ascoltare la proposta di prestito per Amrabat. Niente da fare per le due società interessate ad Amrabat ma è assolutamente vero che il Chelsea abbia contattato direttamente la Fiorentina per il giocatore del Marocco. Occhi aperti sul giocatore, non si è mosso l’ultimo giorno di mercato ma c’è un enorme interesse per il centrocampista viola, adesso ed anche per l’estate prossima. Per ora però rimane alla Fiorentina“.