Romano: “L’Arsenal farà un’offerta per Rice soltanto dopo la finale di Conference tra Fiorentina e West Ham per rispetto degli Hammers. Anche Bayern e Manchester United sul giocatore”

Sul proprio canale YouTube, il giornalista di Sky Fabrizio Romano fa il punto sul futuro Declan Rice, stella del West Ham che si appresta a sfidare la Fiorentina domani in finale di Conference League a Praga. Per il centrocampista inglese si sprecano i club interessati e in estate il giocatore lascerà gli Hammers.

Ecco le parole del giornalista: “Al momento non c’è niente di fatto per Declan Rice col Bayern e con nessun altro club. I bavaresi ci proveranno sicuramente complice l’apprezzamento di mister Tuchel, l’Arsenal farà un’offerta dopo la finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham, la corsa è aperta. L’Arsenal è fiducioso per la trattativa, Rice è la priorità dei Gunners”.

“Come detto, l’offerta sarà fatta dopo la Conference League per rispetto del West Ham, sapendo che niente accadrà prima della partita e quindi non avrebbe senso negoziare in questo momento. Anche il Manchester United è interessato al centrocampista inglese, ancora niente è deciso”.