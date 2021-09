Romano: “L’unica vera offerta per Vlahovic è arrivata dall’Atletico Madrid, ma Commisso chiedeva 70 milioni. Milenkovic è stato vicinissimo al West Ham, poi…”

L’esperto di mercato e giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano ha parlato anche di Fiorentina nel suo podcast Here We Go su Spotify. Queste le sue parole su Dusan Vlahovic: “L’attaccate era nei pensieri di molti club. L’unica vera offerta è arrivata dall’Atletico Madrid: 50 milioni più 10 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Commisso ha rifiutato chiedendo 70-75 milioni per venderlo quest’estate. Il giocatore poi è contento di rimanere a Firenze. Il prossimo anno secondo me andrà in un top club perché dopo Haaland è l’attaccante in prospettiva più forte in Europa”

E su Milenkovic: “Incredibile come le cose cambino in modo così rapido nel calcio. Il West Ham era a un passo dal difensore serbo e aveva già un accordo con la Fiorentina. Stavano trattando l’accordo personale con Milenkovic ma all’improvviso hanno virato su Kurt Zouma e l’affare è collassato. Ma sono stati davvero vicini a serbo”.