Romano: “Nessuna offerta del Chelsea per Vlahovic. Il futuro dell’ex attaccante della Fiorentina sarà più chiaro quando la Juventus avrà definito l’arrivo di Giuntoli dal Napoli”

Il giornalista di Sky Fabrizio Romano, molto noto per le sue indiscrezioni di calciomercato, sul proprio canale YouTube fornisce alcune indicazioni sulla situazione dell’ex attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, che non se la sta certo passando bene in bianconero dopo l’addio alla maglia viola.

Ecco gli aggiornamenti di Romano: “Ci sono stati rumors nelle ultime ore riguardo ad un’offerta da 80 milioni di euro del Chelsea per Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus arrivato in bianconero lo scorso anno dalla Fiorentina. Da quanto ho potuto apprendere, il Chelsea non ha fatto alcuna offerta alla Juventus. Sia da parte del Chelsea che dalla Juventus arrivano smentite. Dusan Vlahovic è uno dei tanti attaccanti che il Chelsea sta seguendo, perchè i Blues cercheranno un nuovo numero 9 e apprezzano molto il serbo”.

“Tuttavia il Chelsea non ha fatto alcuna offerta ufficiale alla Juventus né ci sono discorsi aperti per il calciatore ex viola. Al momento non c’è alcuna decisione su Vlahovic né offerte. Non avrebbe senso inviare alcuna offerta ora perchè non è chiaro chi sarà il nuovo direttore sportivo della Juventus. Cristiano Giuntoli certamente è il favorito, ha un accordo con la Juventus, ma sta aspettando la luce verde dal Napoli per sposare la causa bianconera. Quando la Juventus avrà un nuovo direttore sportivo sarà più chiaro il futuro di Vlahovic e di molti altri giocatori”.