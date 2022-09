Rosati: “Il mio cambio di ruolo è stato improvviso. E’ strano per me allenare chi era un mio compagno di squadra un mese fa”

Ai canali social della Fiorentina ha parlato l’ex portiere e attuale allenatore viola degli estremi difensori Antonio Rosati. Queste le sue parole: “Per me è strano il ruolo che ho adesso. Fino a un mese fa ero un compagno di squadra dei ragazzi, ora li alleno. Terracciano è un ragazzo tranquillo, uno che ha sempre saputo aspettare il suo momento. A Cerofolini gli auguro un grande futuro. Gollini è il nostro DJ, è stravagante. Le multe? All’inizio Pierluigi ha pagato un bel po’, adesso si è calmato”

“Il Viola Park è molto cambiato. I lavori sono avanzati, non vediamo l’ora di vivere nella nostra casa. Da piccolo ero molto timido. Ho fatto anche karate, ero diventato cintura nera a 10 anni, continuavo a fare entrambi gli sport. Me lo sono ritrovato molto nel ruolo da portiere a livello di elasticità. Il mio esordio in Serie A? Ero il terzo al Lecce, Zeman disse che ero il il titolare. Nessuno se lo aspettava”