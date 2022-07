Rosati: “La Fiorentina ci permette di lavorare con serenità: ha capito che rimuginare sul passato non serve. La mia famiglia mi sostiene da sempre, anche qui a Moena”

Antonio Rosati, portiere della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali della società attraverso una live su Tik Tok. Ecco le parole dell’uomo spogliatoio viola e, come si autodefinisce lui stesso, “Re di Instagram”:

“Ancora Tik Tok non ce l’ho, ma già sono il Re di Instagram. Potrei farmelo così faccio divertire i tifosi… tanto il corsivo lo so già parlare. Sono un uomo dalle mille risorse! (ride ndr)”.

Sul rapporto con la sua famiglia: “Qui in ritiro è bello fare foto autografi con tifosi e stare con la famiglia, mi stanno sempre accanto e mi fanno essere un persona positiva e allegra. Ci sono stati momenti negativi e loro mi hanno aiutato sempre nella mia carriera. Mia moglie in primis e anche i miei figli mi aiutano ad allentare la pressione. Poi ci sono i miei genitori che mi seguono ancora, anche qui a Moena”.

Sulla società di Commisso: “La nostra società ci aiuta sempre e noi riusciamo a venire fuori dalle difficoltà come gruppo. L’anno scorso, anche se poche volte, quando c’erano dei momenti NO ci hanno sempre permesso di lavorare in maniera serena. E’ inutile rimuginare e sapevano le nostre qualità. Poi lo scorso anno ci siamo ritrovati più spesso a fare le cene per fare gruppo: nei 2 anni del Covid non si poteva ed era più difficile lavorare di squadra”.

Infine un’immancabile battuta su Celentano: “Se mi fanno conoscere Celentano ci vado a piedi da lui (ride ndr). Masini l’ho conosciuto ieri e me l’ha proposto, sarebbe fantastico perché io sono proprio un fan sfegatato, non solo della sua musica ma anche dei suoi film. Magari un giorno farò l’attore…”