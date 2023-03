Rosetti torna sul gol annullato a Cabral contro il Braga: “Sarebbe stato meglio se il VAR non fosse intervenuto”

Roberto Rosetti, ex arbitro e presidente del comitato arbitrale UEFA, ha parlato a Coverciano del tanto discusso gol annullato a Cabral contro il Braga: “E’ stata una questione di millimetri. Il VAR, dopo aver controllato le immagini, non era convinto del verdetto della goal line technology. La conclusione però, dato che le immagini riviste dal VAR e dall’arbitro non erano così chiare, è che sarebbe stato meglio se il VAR non fosse intervenuto”.