Rossitto: “La Fiorentina interpreta le gare in modo offensivo, fisiologico esporsi alle ripartenze. La squadra viola ha pagato i tanti impegni ma può togliere la polvere dalla bacheca”

L’ex centrocampista di Fiorentina ed Udinese Fabio Rossitto ha parlato ad Il Brivido Sportivo in vista della sfida di domani tra le sue ex squadre al Franchi.

Ecco le parole dell’ex giocatore: “La Fiorentina ha probabilità molto alte di togliere un po’ di polvere dalla bacheca. Se la gioca alla grande sia al ritorno col Basilea, sia in finale di Coppa Italia contro l’Inter. La squadra viola sta bene, il periodo difficile è alle spalle. Il campionato è importante per tenere alta la concentrazione. Bisogna onorarlo per raggiungere il miglior risultato possibile, perchè si parla della Fiorentina”.

Poi prosegue: “Amrabat è una diga, la sua presenza è fondamentale. Io credo però sia fisiologico per la Fiorentina esporsi alle ripartenze degli avversari, a causa dell’interpretazione offensiva delle gare. La Fiorentina ha pagato il multiplo impegno che le ha tolto qualcosa in campionato. Sarà una partita molto aperta con l’Udinese, sono due squadre che non hanno niente da difendere. I friulani dopo una grande partenza, forse anche troppo buona, non lottano per salvarsi dopo tanti anni”.

Infine: “Udine è la mia vita, la prima convocazione in Nazionale nel 1996, la prima storica qualificazione in Coppa Uefa nel 1997, i momenti migliori in bianconero. A Firenze Trapattoni mi indicò nello scambio con Robbiati e mi ritrovai in una squadra fantastica, con cui riuscii a vincere anche la Coppa Italia del 2001”.