Rossitto sgancia la bomba: “I campionati verranno fermati, non sospesi. Chi è in testa avrà vinto, decise anche promozioni e retrocessioni”

Per domani è stato fissato un Consiglio Federale straordinario per decidere cosa fare con i campionati italiani di calcio. L’ex centrocampista di Fiorentina e Udinese, Fabio Rossitto, ha già sganciato la bomba. Intervistato da Il Gazzettino Rossitto ha cercato di anticipare le decisioni che verranno comunicate al termine della riunione di domani: “La confidenza mi è arrivata da un ds importante, amico mio. I campionati di Serie A e B verranno fermati, non semplicemente sospesi. Quando il blocco sarà ufficializzato le classifiche verranno congelate. Saranno annullati playoff e playout. Promozioni e retrocessioni verranno determinate dalle posizioni delle squadre al momento dello stop”.