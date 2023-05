Rotazioni in difesa: Pronta staffetta campionato-coppa

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, nelle undici vittorie e nei tre pareggi della (super) serie positiva, la Fiorentina ha subìto appena otto gol (almeno un paio del tutto marginali); nelle cinque partite a seguire, compreso il 2-3 col Lech Poznan che quella serie ha interrotto, ben nove. Considerando che in due occasioni la porta ora di Terracciano e ora di Cerofolini è rimasta inviolata, sono stati in effetti nove in tre gare con una media facile facile.

Il motivo? I “soliti” errori che sembravano essere stati messi definitivamente da parte, soprattutto nelle scelte dei singoli: scelte sbagliate e staccate senza motivo dai meccanismi dell’intera linea arretrata. A Napoli non ci sarà Quarta per squalifica e toccherà di nuovo a Milenkovic (verosimilmente in coppia con Ranieri), che a sua volta per la stessa ragione non ci sarà nell’andata col Basilea: rotazioni e peso offensivo dell’avversario sono due ottimi elementi per consentire a Italiano di trovare una soluzione in vista delle partite che segneranno la stagione viola.