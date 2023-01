Rottura del menisco per un difensore del Torino. Sarà out contro la Fiorentina

Il difensore del Torino David Zima si è sottoposto a esami medici che hanno evidenziato una rottura del menisco. Il calciatore ceco, dunque, dovrà stare lontano dal campo da gioco diverso tempo, dopo che aveva già saltato l’ultima gara contro l’Empoli per via di un problema al ginocchio rimediato in allenamento.

Il giocatore granata dunque salterà la gara di Firenze in Coppa Italia contro la Fiorentina, ma ne avrà ancora per un mese. Non è escluso che, qualora la terapia conservativa non dovesse funzionare e si debba ricorrere all’operazione chirurgica, si possano allungare.