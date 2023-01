Rrahmani: “Abbiamo fatto gol a chiunque, solo due squadre ci sono sfuggite. Scudetto? Ci aspettano 19 finali”

Sapete a quale squadra il Napoli di Spalletti, lanciatissimo verso la conquista del suo terzo scudetto, non ha segnato? Proprio la Fiorentina, insieme all’Inter. E Amir Rrahmani lo ha ricordato a Radio Kiss Kiss:

“Abbiamo fatto gol in tutte le partite, solo con Fiorentina e Inter non ci siamo riusciti. E’ molto più facile quando hai giocatori che tengono bene la palla in momenti difficili, quando siamo sotto pressione riescono sempre ad uscire con una bella giocata”.

E sulla corsa al titolo: “Non abbiamo fatto ancora nulla, è presto, vogliamo fare anche questo ritorno in maniera giusta. Saranno 19 finali, andiamo in campo sempre per i tre punti, concentrati, col massimo della pazienza. Per fare gol e subirne meno. E’ quello il nostro obiettivo”.