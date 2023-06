Rubino non ci sta: “Tanta amarezza, non doveva finire così. Grazie Fiorentina per questa fantastica stagione”

L’autore del gol del momentaneo pareggio contro l’Inter, che era valso la possibilità di giocarsi il passaggio del turno per la finale, Tommaso Rubino, ha commentato, attraverso i propri canali social, la sconfitta patita ieri sera ad Ancona.

“C’è tanta amarezza, perché non doveva finire così…ma voglio ringraziare tutta la squadra, staff per questa stagione fantastica!💜spero di rivivervi il prima possibile tutti💜💜” ha scritto il bomber della Fiorentina Under 17 su Instagram, uscita a mani vuote contro i nerazzurri nella semifinale Scudetto. Un gran peccato, ma ci sarà tempo per rifarsi nella prossima stagione.