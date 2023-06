Rudi Garcia segue Maxime Lopez, ma la Fiorentina si è mossa prima del Napoli. Alla Viola piace anche Hjulmand, ma…

La Fiorentina cerca un centrocampista per sostituire il partente Sofyan Amrabat, che ancora non ha trovato destinazione. Il club viola gradisce l’opzione Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo che sembra destinato a lasciare i neroverdi. Su di lui, c’è anche il Napoli del neo allenatore Rudi Garcia, che conosce bene il classe ’97 avendolo già allenato tre anni a Marsiglia. Ma la Fiorentina ha mosso i primi passi per l’operazione in largo anticipo sui partenopei. Lo riporta Alfredopedulla.com.

Alla Viola, in realtà, piace molto Morten Hjulmand del Lecce, il cui prezzo del cartellino è decisamente troppo alto, più adatto alle concorrenti Milan, Roma e Juventus.