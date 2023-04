Rui Costa: “La Juventus è sempre stata tra le mie più importanti rivali. Dopo 12 anni in Italia…”

Il presidente del Benfica ed ex giocatore della Fiorentina Manuel Rui Costa ha parlato a BTV della sfida di stasera contro l’Inter ai quarti di finale di Champions League, ricordando anche il suo passato in Italia con le maglie di Fiorentina e Milan:

“Ho trascorso 12 anni in Italia. Quest’anno ho già affrontato la Juventus, che è stata una delle mie rivali più importanti, e oggi l’Inter… È una sensazione speciale giocare contro club italiani, ma la voglia che ho da tifoso del Benfica è sempre la stessa. Puntiamo ad arrivare più lontano che mai in Champions League, due anni consecutivi nei ‘quarti’ non possono essere un caso”