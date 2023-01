Rui Patricio ringrazia la Fiorentina e raggiunge un grande traguardo grazie alla sterilità offensiva dei viola

Che la Fiorentina abbia problemi nel segnare, ma ultimamente anche nel creare occasioni da gol, non è certo una novità. Lo si è visto bene ieri sera all’Olimpico dove, seppur l’inferiorità numerica non abbia aiutato, gli uomini di Italiano non sono mai riusciti a calciare in maniera pericolosa verso la porta.

Un fattore che ha permesso al portiere della Roma Rui Patricio di raggiungere un grande traguardo personale, ovvero quello dei 300 clean sheets in carriera. La partita contro una Fiorentina a dir poco sterile capitava a pennello.