Rummenigge: “Al Bayern avevamo pensato a Chiesa quando era alla Fiorentina”. Federico ha avuto la libertà di scegliere, eppure…

Quando ancora era alla Fiorentina, Federico Chiesa ha avuto l’opportunità in pratica di scegliersi la sua nuova squadra. Non c’era solo la Juventus sulle sue tracce; ha ricevuto una ricchissima proposta del Liverpool (rifiutata per andare a Torino) e, a quanto pare, pure il Bayern di Monaco aveva pensato a lui.

A confermarlo è l’ex giocatore e dirigente del club bavarese, Karl-Heinz Rummenigge: “Federico è diverso da Ribery e Robben, anche se in qualche strappo un po’ ricorda Arjen. Chiesa ha dribbling e tiro. È vero, al Bayern avevamo pensato a lui quando era alla Fiorentina. Adesso io non sono più dirigente, ma credo che come ali siano a posto: Coman, Sané, Gnabry, Musiala“.