Sabatini: “Credo che Orsolini rimarrà al Bologna. Ha qualità straordinarie: può fare di più”

Walter Sabatini, direttore tecnico del Bologna, ha parlato del futuro di Riccardo Orsolini, nel mirino della Fiorentina, e di altri temi al Corriere dello Sport-Stadio. Queste le sue parole: “Riccardo può fare di più, potrebbe, ha qualità straordinarie fisiche e tecniche. Ma può spaccare la partita in due. E lo farà. Ha margini. Credo rimarrà qui”.

Sabatini parla poi di Mihajlovic: “E’ un allenatore importantissimo che sta conducendo un gruppo giovane con grande qualità. Il pari con l’Atalanta sarà molto funzionale per la squadra, i ragazzi hanno dato un messaggio incredibile. Per tenacia estrema, feroce. Contro una squadra fortissima in tutti i reparti. La squadra aveva bisogno di un messaggio di questo tipo. Siamo felici. Ne trarrà vantaggio per il futuro”.