Sabatini elogia la Fiorentina: “Reazione clamorosa contro il Poznan, dimostrazione di forza del calcio italiano”

Questo pomeriggio l’ex direttore sportivo di Roma e Salernitana Walter Sabatini è tornato a parlare in collegamento con TMW Radio. Il noto dirigente calcistico, oltre che ha parlare del suo particolare momento personale, ha speso anche qualche parola per la vincente Fiorentina di Vincenzo Italiano. Questo un estratto delle sue parole:

“Ho scritto un libro perché vengo da un momento di grande inquietudine, non sono abituato nei mesi di giugno o luglio a stare senza lavorare sul campo. Questo mi ha fatto provare un senso di vuoto dentro, e per questo ho deciso di iniziare a scrivere: successivamente poi il libro ha preso corpo e sostanza da solo. Anche la Fiorentina Italiano giovedi sera ha avuto una reazione clamorosa contro il Poznan: ottima dimostrazione di squadra, ha saputo mantenere una italiana in corsa anche in Conference. È stata anche questa un’impresa per il nostro calcio: avere cinque squadre in semifinale in Europa è un’impresa vera del calcio italiano, vituperato da tanti ma sempre fortissimo. È il nostro sport, è lo sport popolare per eccellenza e saremo sempre competitivi rispetto a qualsiasi altro campionato. Io sento di farne parte e l’orgoglio di avere cinque squadre lì a combattere è enorme”.