Sabatini: “Italiano fa bene a specificare che in una stagione non si può avere tutto. Stasera i viola devono fare il tifo per l’Inter”

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato a Radio Bruno riguardo alla prossima partita della Fiorentina contro il Basilea e dei prossimi impegni della squadra gigliata: “La Fiorentina è favorita dai bookmakers, quindi o tutti stanno toccando ferro oppure c’è la convinzione che la Fiorentina sia superiore al Basilea. Più che un pronostico, sennò, diventa una profezia. Italiano fa bene a specificare che in una stagione non si può avere tutto. Migliorare il posizionamento in campionato dello scorso anno è un riferimento, ma non si possono confrontare le due stagioni visti i diversi impegni”.

E su Nico Gonzalez: “Secondo me è uno dei giocatori più forti che ha in rosa la Fiorentina. Lui è un giocatore completo nel suo ruolo. Per altro vedo con molta partecipazione il percorso di Castrovilli, è un giocatore notevole. Coppa Italia? Credo che stasera la Fiorentina debba fare il tifo per l’Inter, di modo che per i nerazzurri la Coppa Italia diventi una cosa secondaria”