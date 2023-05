Sabatini: “La Fiorentina sta rendendo orgogliosa Firenze, i viola possono vincere un trofeo. Tra la Coppa Italia e la Conference…”

L’ex direttore sportivo della Salernitana Walter Sabatini ha parlato a Radio Bruno alla vigilia del match dei granata contro la Fiorentina. Queste le sue parole: “La società viola è stata brava a programmare con un grande allenatore e una squadra forte. Quest’anno credo che possano vincere un trofeo, hanno le qualità per farlo. La partita di domani però sarà insidiosa per i viola, perché la Salernitana ha giocatori che possono determinare le gare e in più c’è il sostegno di un grande tifo.

La Fiorentina mi piace, perché vedo una grande coesione tra tutte le parti della società. La squadra sta rendendo orgogliosa una città intera e Firenze ha bisogno di questo. Il pubblico viola sa come ripagarti, è molto bello. Cosa sceglierei tra Coppa Italia e Conference? Quest’ultima ha più prestigio ma i trofei sono tutti bellissimi”

E sui brasiliani: “Igor era un giocatore già pronto quando è arrivato a Firenze, non è stata una scommessa della Fiorentina. Cabral giocava in Europa e quindi è stato abbastanza facile per lui, nonostante i primi mesi di ambientamento. Dodo invece è un ragazzo che entusiasma il pubblico con le sue accelerazioni, con la palla al piede è molto bravo”